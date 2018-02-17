Полицейские нашли редкое для Петербурга казино. Заведение располагалось в высотном доме, в квартире общей площадью 150 кв.метров. Здесь собирались как картежники, так и любители «одноруких бандитов».

В ночь на 16 февраля СОБР Росгвардии спилил четыре двери на пятом этаже дома 12 по Греческому. Заметьте, для того, чтобы войти в помещение, нужно было открыть две двери, оказаться в шлюзе, после чего еще раз отворить укрепленные двери.

В результате оперативники «потребительского» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вместе с сотрудником Следственного комитета по Центральному району вошли с обыском.

В квартире они обнаружили полноценную рулетку, пять покерных столов, под полсотни игровых автоматов, а из живой силы противника – 8 дилеров и 15 игроков. Другое дело, что посетители пытались уйти через потайную дверь в соседнюю квартиру, где, кстати, располагается самопровозглашенное общежитие для мигрантов, но дальше лестничной площадки они не продвинулись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организации и проведение азартных игр организованной группой». Что касается дохода, то, по мнению следствия, ежедневно казино приносило под 500 тысяч рублей.

(По материалам сайтов spbformat.ru nevnov.ru pokeroff.ru)