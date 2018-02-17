После смерти ребенка в московском детсаду возбуждено уголовное дело о халатности

В субботу, 17 февраля, официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что после смерти ребенка в одном из московских детских садов было возбуждено уголовное дело по факту халатности.

Отмечается, что если будет доказана вина причастных к гибели трехлетней девочки лиц, им грозит лишение свободы на срок до семи лет, передает сегодня РИА "Новости". Ранее было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками детского учреждения своих обязанностей.

Напомним, ребенок скончался в ходе прогулки по неустановленным обстоятельствам. Тело нашли воспитатели детского сада, которые вызвали на место медиков.