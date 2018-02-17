Отец погибшей в детсаду девочки: воспитатели ее обижали

В субботу, 17 февраля, появилась шокирующая информация о девочке, которая погибла во время прогулки в одном из московских детских садов. Отец ребенка заявил, что дочь жаловалась на воспитателей.

Мужчина рассказал, что малышка в первый раз пошла в детсад в прошлом году и сначала все было хорошо. Однако по прошествии некоторого времени она стала говорить, что в учреждении ее обижают воспитатели. В интервью телеканалу "Телеканал 360", отец девочки сообщил, что сотрудники детсада якобы постоянно пугали детей и кричали на них.

Происшествие случилось накануне после прогулки одной из групп детского сада. Ребенка обнаружили лежащим на снегу без сознания. Прибывшие на место врачи констатировали смерть. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.