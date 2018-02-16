Прокурор требует для Шакро Молодого десять лет колонии

В пятницу гособвинение потребовало для "вора в законе" Шакро Молодого 10 лет колонии. Кроме того, прокурор попросил суд приговорить 12 фигурантов этого дела к лишению свободы на срок от 7 до 10 лет.

Заседание проходит сегодня в Никулинском суде Москвы. В качестве дополнительного наказания гособвинение предлагает назначить Шакро, настоящее имя которого Захарий Калашов, штраф в размере 700 тысяч рублей, передает Агентство городских новостей "Москва".

Отметим, что в общей сложности фигурантами дела о двух вымогательствах являются 14 человек, из которых двое были застрелены у ресторана Elements.