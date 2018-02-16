Появились подробности смерти воспитанницы московского детского сада

Вечером в пятницу, 16 февраля, появились подробности смерти маленькой девочки в одном из московских детсадов. Ранее стало известно, что девочку нашли в бессознательном состоянии на улице после прогулки.

Источник в силовых структурах отметил, что сначала малышку попыталась реанимировать медсестра учреждения, однако ей это не удалось. Лишь после этого воспитатели вызвали медиков из ЦРБ. Как подчеркивает RT , между этими действиями сотрудников детского сада прошло не менее пятнадцати минут.