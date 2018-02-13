Идентифицированы останки первых двух жертв крушения Ан-148
13 февраля 2018, 21:32 [ «Аргументы Недели» ]
По сообщению источника в Межгосударственном авиационном комитете (МАК), экспертам удалось опознать останки бортпроводницы и пятилетней девочки, погибших при крушении пассажирского самолета Ан-148 11 февраля в Подмосковье.
Из-за состояния останков жертв авиакатастрофы процесс идентификации погибших сильно затруднен. Также специалистами отмечается очень сильный запах несгоревшего керосина на всех останках.
В результате крушения Ан-148 погиб 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
Ранее 11 февраля министр транспорта РФ Максим Соколов заявил на селекторном совещании в МЧС России о необходимости проведения генной экспертизы для опознания погибших. В четырех гостиницах Москвы и Подмосковья уже забронировано 270 мест для родственников, биоматериалы которых также потребуются для экспертизы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Для опознания погибших потребуется генетическая экспертиза
Места для родных жертв крушения Ан-148 выделили в гостиницах Москвы