Идентифицированы останки первых двух жертв крушения Ан-148

По сообщению источника в Межгосударственном авиационном комитете (МАК), экспертам удалось опознать останки бортпроводницы и пятилетней девочки, погибших при крушении пассажирского самолета Ан-148 11 февраля в Подмосковье.

Из-за состояния останков жертв авиакатастрофы процесс идентификации погибших сильно затруднен. Также специалистами отмечается очень сильный запах несгоревшего керосина на всех останках.

В результате крушения Ан-148 погиб 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Ранее 11 февраля министр транспорта РФ Максим Соколов заявил на селекторном совещании в МЧС России о необходимости проведения генной экспертизы для опознания погибших. В четырех гостиницах Москвы и Подмосковья уже забронировано 270 мест для родственников, биоматериалы которых также потребуются для экспертизы.