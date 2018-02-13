Запись последнего полета Ан-148 сохранилась на параметрическом самописце

Днем во вторник, 13 февраля, появилась информация о том, что на бортовом самописце самолета Ан-148, который два дня назад потерпел крушение в Подмосковье, сохранилась запись его последнего полета.

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета отметили, что пришлось провести полную разборку параметрического самописца и демонтировать твердотельные носители информации, а затем скопировать все данные, передает РИА "Новости". Подчеркивается, что специалисты работали над этим всю минувшую ночь.

Напомним, что воздушное судно, вылетевшее из Москвы в Орск, упало в воскресенье, 11 февраля. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не выжил.