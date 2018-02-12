СКР заявил о взрыве Ан-148 при ударе о землю

Следственный комитет РФ заявил о взрыве пассажирского самолета Ан-148 при ударе о землю. В Главном управлении по расследованию особо важных дел СКР в понедельник, 12 февраля, продолжается расследование уголовного дела по факту авиакатастрофы в Раменском районе Московской области воздушного судна Ан-148 "Саратовских авиалиний", следовавшего рейсом номер 703 Москва (Домодедово) -Орск.

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания, взрыв возник после падения самолета.

На месте крушения самолета обнаружены два бортовых самописца. Содержание записей самописцев позволит экспертам МАК детально восстановить историю полета и установить причину крушения Ан-148.

СКР проверит все версии авиакатастрофы, в том числе исследованы деятельность авиакомпании, техническое состояние воздушного судна, уровень профессиональной подготовки пилотов, факты прохождения ими необходимого обучения.