В отношении директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", после пребывания в котором скончался актёр Дмитрий Марьянов, возбуждено уголовное дело.

Следствие, расследуя смерть актёра, выявило, что в период с 6 по 15 октября 2017 года Дмитрий Марьянов находился в реабилитационном центре. По данным СКР, в центре "Феникс" Марьянову вводили внутримышечно медицинские препараты, не выясняя наличие каких-либо заболеваний и противопоказаний, препятствующих применению конкретных лекарственных средств. Известно, что данные препараты назначаются строго врачом и продаются по рецепту.

В сообщении СКР говорится: "Несмотря на неоднократные жалобы Марьянова на плохое самочувствие и имея показания для срочной госпитализации продолжительное время не вызывали «скорую», чем лишили его своевременной и квалифицированной помощи".

Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области в ходе расследования уголовного дела по факту смерти актера Дмитрия Марьянова (ч.2 ст. 109 УК РФ) установлены основания для возбуждения уголовного дела в отношении директора реабилитационного центра.

В настоящее время по уголовному делу запланировано проведение ряда следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование дела по факту причинения актеру смерти по неосторожности продолжается, проводятся экспертизы.

Марьянов скончался на 47 году жизни по пути из подмосковского реабилитационного центра, где у него случился приступ, в больницу. Сразу после смерти актера СКР возбудил уголовное дело. Проводилась посмертная судебно-медицинская экспертиза.