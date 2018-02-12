Сахалинскую турфирму обвиняют в мошенничестве на 7 миллионов рублей

По подозрению в мошенничестве на крупную сумму задержан глава одной из туристический компаний Сахалина. Согласно последней информации, фирма обманула клиентов в общей сложности на 7 миллионов рублей.

Отмечается, что не менее 70 клиентов приобрели в данной компании путевки, а также билеты на самолет, однако впоследствии выяснилось, что они были оформлены заранее на других лиц или вовсе не выкуплены. Руководство организации наотрез отказалось возвращать гражданам деньги, передает ИА SakhalinMedia.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". 31-летняя глава туристической компании задержана и находится под подпиской о невыезде.