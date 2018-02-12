На западе Москвы иномарка насмерть сбила человека

Утром в понедельник, 12 февраля, на западе Москвы водитель иномарки насмерть сбил человека. Соответствующую информацию сегодня предоставил осведомленный источник в правоохранительных органах столицы.

Происшествие случилось на улице Минская под железнодорожным мостом. Отмечается, что наезд на пешехода совершил человек за рулем автомобиля Hyundai Elantra. Как отмечает Агентство городских новостей "Москва", мужчина скончался на месте от полученных травм.

На место дорожно-транспортного происшествия незамедлительно прибыли городские службы. Специалисты устанавливают точные причины случившегося.