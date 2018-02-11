Источник: АН-148 не прошел противообледенительную обработку в аэропорту вылета

О том, что обработка противобледенительной жидкостью пассажирского самолёта АН- 148 перед вылетом в аэропорту "Домодедово" не проводилась, сообщил источник RNS. По данным информатора, "командир воздушного судна принял решение не проводить противообледенительную обработку перед вылетом".

Именно такую версию выдвинули ранее "Аргументы неделi"

Пассажирский самолёт АН-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" в воскресенье, 11 февраля, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья.

На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Из 65 пассажиров - трое детей и трое иностранных граждан.

Выживших нет. Списки пассажиров и членов экипажа Ан-148 опубликованы на сайте МЧС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Расследованием дела занимаются специалисты по авиакатастрофам.