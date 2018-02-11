Для опознания погибших потребуется генетическая экспертиза. Об этом сообщил 11 февраля на селекторном совещании в МЧС России министр транспорта РФ Максим Соколов: «Выживших в этой авиакатастрофе нет. Качество биоматериалов такое, что понадобится генная экспертиза».

По словам главы Минтранса, придется собирать биоматериалы родственников погибших, передает RT.

Уже стало известно, что на борту разбившегося самолета находилось трое детей. Кроме того, представитель оперативного штаба, работающего в Раменском районе Подмосковья на месте крушения АН-148, сообщил предварительную информацию, что в числе пассажиров было также трое иностранцев. Эта информация пока уточняется.

На данный момент место крушения самолета оцеплено сотрудниками Росгвардии и МВД, ведутся поисковые работы. Уже обнаружен один бортовой самописец, поиски продолжаются. На месте катастрофы работают все оперативные службы, ведутся опросы очевидцев трагедии.

Списки погибших уже опубликованы, работает горячая линия МЧС: 8-800-775-17-17. Психологи оказывают информационную и моральную поддержку родным и близким погибших.