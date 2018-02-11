СКР: сообщений о неисправности Ан-148 от экипажа не поступало

Глава СКР Александр Бастрыкин прибыл на место крушения пассажирского самолета Ан-148, разбившегося в воскресенье в Подмосковье. Бастрыкин скоординировал работу следственно-оперативной группы.

На данный момент установлено, что никаких сообщений о неисправности воздушного судна от экипажа самолета "Саратовских авиалиний", вылетевшего рейсом Москва - Орск, не поступало.

По поручению Александра Бастрыкина дальнейшее расследование уголовного дела было передано в производство Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следственную группу возглавил следователь при главе СК России, задействованы криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ, имеющие опыт расследования авиакатастроф.

По данным СКР, радиус разброса фрагментов самолета составляет не менее одного километра. Криминалисты ведут осмотр с применением новейшей криминалистической техники, с учетом большой площади для осмотра с воздуха используется квадрокоптер.

В настоящее время следователи работают не только в Подмосковье, но также и в Саратове, Орске, Оренбурге, в аэропорту Домодедово. Изымается эксплуатационная документация в компании "Саратовские авиалинии", допрашиваются ее сотрудники.

Следователи устанавливают работников аэропорта, готовивших самолет к полету, и уже приступили к их допросам. Проводится аналогичная работа и по линии диспетчерской службы аэропорта вылета. В рамках расследования уголовного дела изучается вся техническая составляющая подготовки потерпевшего крушение самолета к вылету, истребован список пассажиров. Следователи проверят все возможные версии авиакатастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий.

Расследуется уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета Ан-148 в Московской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).