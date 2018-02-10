На Ярославском направлении МЖД поезд сбил человека

Утром в субботу, 10 февраля, на Ярославском направлении Московской железной дороги поезд совершил наезд на человека. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Согласно последней информации, происшествие случилось неподалеку от станции "Яуза" около 10.30. Как отмечает Агентство городских новостей "Москва", человек 1975 года рождения шел вдоль железнодорожных путей и был травмирован пассажирским поездом, который следовал из столицы в Ярославль.

На место незамедлительно вызвали медиков, которые зафиксировали повреждения и экстренно доставили мужчину в больницу. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в связи с инцидентом.