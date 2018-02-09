На севере Москвы ребенок провалился в яму и не смог сам из нее выбраться

Девятилетний ребенок провалился в яму в московском районе Западное Дегунино и не смог выбраться. Согласно последним данным, мальчика нашел и спас сотрудник уголовного розыска, случайно заметивший следы.

Выяснилось, что школьник поссорился с отцом и убежал из дома. Когда сын через некоторое время не вернулся, мужчина испугался и сообщил о случившемся в полицию.

В этот же день позже оперуполномоченный уголовного розыска увидел следы от ботинок на снегу, а затем заметил яму в земле. Он заглянул туда и обнаружил ребенка, который очень замерз. Мальчика незамедлительно отвели в теплое место, впоследствии его осмотрели врачи, которые заподозрили у него обморожение. Жизнь спасенного школьника сейчас вне опасности, отмечает Агентство городских новостей "Москва".