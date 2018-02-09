На борту самолета "Уральских авиалиний", совершавшего перелет из Москвы в Барнаул, скончался человек. Согласно последней информации, мужчина впал в странное состояние, которое напугало других пассажиров.

Источник в екатеринбургском аэропорту Кольцово, где сегодня в 2.34 по местному времени приземлилось воздушное судно, отметил, что на фоне обсессивно-компульсивного расстройства у мужчины мог оторваться тромб. Как уточняет URA.RU, сразу после взлета человек впал в состояние психоза, начал разбрасывать свои вещи, издавая при этом странные звуки. Затем он упал на пол и начал биться в конвульсиях.

Врачи, прибывшие на борт сразу после посадки самолета, констатировали смерть пассажира. Обстоятельства инцидента устанавливаются.