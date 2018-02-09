В Екатеринбурге ребенок сбежал из детского сада

В минувший четверг, 8 февраля, из екатеринбургского детского сада сбежал пятилетний ребенок. Заведующая учреждением обратилась в правоохранительные органы лишь спустя час после случившегося.

Согласно последней информации, инцидент произошел на улице Уральских рабочих, когда воспитательница вывела малышей на прогулку. Женщина, как уточняет URA.RU, отвлеклась на группу детей, которые забрались на горку, и не заметила исчезновения девочки. Впоследствии полицейские обнаружили ее на одной из улиц города.

В прокуратуре подчеркнули, что будут проведены надзорные мероприятия, в ходе которых происшествию дадут правовую оценку. Планируется опросить сотрудников детсада, чтобы установить все обстоятельства побега ребенка.