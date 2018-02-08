Поезд насмерть сбил в Москве мужчину и женщину

Сегодня в Москве поезд насмерть сбил мужчину и женщину, переходивших железнодорожное полотно. В настоящий момент на месте работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства инцидента.

Трагедия случилась на станции "Щербинка" Курского направления МЖД. Смертельные травмы людям нанес поезд, который следовал из столицы в Серпухов, передает в четверг, 8 февраля, РИА "Новости".

Сейчас личности погибших устанавливаются. Есть данные о том, что мужчина и женщина переходили железную дорогу в неположенном месте перед приближающимся транспортным средством. Машинист, вероятно, не успел применить экстренное торможение.