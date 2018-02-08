Украинский бизнесмен, входивший в список Forbes, арестован в Москве

В четверг, 8 февраля, стало известно, что в Москве арестовали украинского бизнесмена Олега Мкртчана. Отметим, что предприниматель ранее входил в список богатейших людей по версии журнала Forbes.

Данную информацию сегодня предоставила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева, которая отметила, что мужчина в настоящий момент обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Пока не раскрываются никакие определенные обстоятельства преступления, совершенного Олегом Мкртчаном, однако есть сообщения о том, что бизнесмен будет находиться в следственном изоляторе до 5 апреля текущего года. Защита предпринимателя данное решение уже обжаловала, передает РИА "Новости".





