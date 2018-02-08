В Саранске маленький ребенок скончался после операции по удалению аденоидов. В четверг, 8 февраля, в СУСК РФ по Мордовии сообщили, что следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Отмечается, что данные о смерти шестилетнего мальчика появились в одном из региональных изданий, после чего было решено организовать доследственную проверку. Как отмечает РИА "Новости", дело было заведено по части 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей".

Сейчас эксперты изучают медицинскую документацию, связанную с происшествием, и допрашивают врачей и прочий медперсонал, чтобы установить точную причину гибели ребенка.