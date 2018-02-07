Полпред губернатора Ставропольского края обнаружен мертвым

Полпред губернатора Ставрополья Александр Коробейников сегодня утром найден мертвым. На теле Коробейникова обнаружен след от огнестрельного ранения. О гибели полпреда в Ставрополе передают в среду местные СМИ.

Тело обнаружил водитель Александра Коробейникова, который утром приехал к дому полпреда. На месте гибели чиновника в настоящее время работает оперативная группа ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Рассматриваются разные версии инцидента.

Александр Коробейников стал официальным представителем губернатора края в 2015 году. Он курировал Минераловодский округ, города Лермонтов и Пятигорск. Коробейникову было 64 года.