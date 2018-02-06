В Новосибирске пьяные птицы становятся виновниками ДТП

В Новосибирске возникла серьезная проблема, связанная с местными птицами. Согласно последней информации, пьяные пернатые устраивают в городе настоящий хаос и становятся причиной дорожных аварий.

Орнитологи сообщают, что ягоды рябины, ранетки и боярышника, которыми питаются свиристели и дрозды, из-за резкой смены температуры этой зимой начали бродить. Именно поэтому, как уточняет портал "Свободная пресса", птицы хмелеют и перестают ориентироваться в пространстве.

Отмечается, что специалисты крайне взволнованы этой ситуацией, поскольку пернатые стали погибать. Дело в том, что они врезаются в машины, фонарные столбы, падают на людей, а затем не могут подняться и замерзают.