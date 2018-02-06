В одной из пермских больниц вместо туалетной бумаги выдавали бланки пациентов
6 февраля 2018, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]
В одном из медицинских учреждений Перми вместо туалетной бумаги пациентам выдавали бланки с секретными данными больных. Данная информация выяснилась в ходе проверки, которая ранее прошла в больнице.
После того, как действия сотрудников клиники стали известны общественности, было решено уволить главврача Нину Гончарик. Как отмечает сегодня портал URA.RU, ссылаясь на сообщения краевого минздрава, женщина была снята с должности из-за невыполнения своих обязанностей.
В настоящий момент устанавливается, по какой причине руководство больницы позволило применять истории болезней пациентов вместо туалетной бумаги.