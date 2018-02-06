В жилом доме на востоке Москвы вспыхнул пожар, спасены десять жильцов

Минувшей ночью в шестиэтажном доме на востоке Москвы вспыхнул пожар. Согласно последней информации пресс-службы столичного главка МЧС, специалистам удалось спасти жизни десяти местных жителей.

Подчеркивается, что пламя охватило квартиру, расположенную на последнем этаже дома номер 46 по Новокосинской улице. Как отмечает РИА "Новости", общая площадь возгорания достигла 40 квадратных метров.

Как отмечают в ведомстве, из горящего помещения был спасен один человек. Кроме того, еще девять граждан были оперативно вызволены из квартир, которые находятся на нижних этажах. Есть данные о пострадавших, однако никаких деталей в МЧС пока не предоставили.