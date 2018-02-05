В одну из московских больниц обратилась девушка с пулей во лбу

В одну из московских больниц обратилась молодая жительница столицы, у которой во лбу застряла пуля. Согласно последней информации правоохранительных органов, происшествие случилось в ночь на 3 февраля.

Выяснилось, что к 21-летней москвичке в районе Гольяново подошел человек и потребовал отдать ему деньги. Девушка отказалась подчиниться, после чего грабитель выстрелил ей в голову и сбежал.

Как отмечает Агентство городских новостей "Москва", пострадавшая самостоятельно доехала до медицинского учреждения, где врачи оперативно вытащили пулю из ее головы. После этого молодая женщина написала заявление в полицию и отправилась домой, где ее ждал маленький ребенок.