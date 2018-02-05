В жилом доме в Подмосковье прогремел взрыв

Сегодня в многоэтажном жилом доме в одном из районов Подмосковья был слышен громкий хлопок. Согласно последней информации, происшествие случилось в понедельник из-за взрыва баллона с бытовым газом.

Источник в экстренных службах региона отметил, что инцидент произошел в жилом комплексе "Бутово-Парк", который расположен в Ленинском районе Московской области, передает 5 февраля РИА "Новости". В результате случившегося пострадали два человека.

Предполагается, что причиной взрыва стали сварочные работы на батарее. На месте сейчас работают специалисты, которые устанавливают точную причину происшествия.

Как сообщили "Аргументам недели" в ГСУ СК по Московской области, двое мужчин госпитализированы в местную больницу, третий – отправлен в медицинское учреждение г.Москвы.