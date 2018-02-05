Скандально известный актер Алексей Панин задержан в Москве

В понедельник, 5 февраля, в Москве задержали известного российского актера Алексея Панина. Источник в правоохранительных органах отметил, что знаменитость остановили на Московской кольцевой автодороге.

Уточняется, что сотрудники ГИБДД задержали Панина за нарушение правил дорожного движения. В общей сложности актер обязан заплатить 51 штраф на общую сумму около 40 тысяч рублей, передает портал "Газета.Ru". Не исключено, что в отношении знаменитости могут составить ряд административных протоколов.

Отметим также, что если Алексей Панин будет впоследствии привлечен к ответственности, его имеют право арестовать на срок до 15 суток.