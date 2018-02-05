Следственный комитет обнародовал видео задержания дагестанских чиновников

В понедельник, 5 февраля, Следственный комитет РФ обнародовал видео, на котором зафиксировано задержание дагестанских чиновников. На записи виден роскошный особняк одного из членов правительства республики.

Кроме того, на кадрах можно рассмотреть золотой пистолет ТТ, который был изъят в ходе обысков у временно исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, и прочее огнестрельное оружие.

На официальном Telegram-канале СК РФ также продемонстрировали процесс задержания чиновников и моменты, когда на них надевают наручники. В конце ролика можно увидеть, как сотрудники спецназа сопровождают членов дагестанского правительства к самолету.