Два крупных торгово-развлекательных центра эвакуированы в Москве
4 февраля 2018, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в воскресенье, 4 февраля, анонимы сообщили о бомбах, заложенных в двух московских торговых центрах. Согласно последним данным, информацию о минировании проверяют сотрудники правоохранительных органов.
В настоящий момент в "Охотном ряду", расположенном на Манежной площади в самом центре Москвы, и "Афимолле", который находится на Пресненской набережной, ожидают прибытия кинологов со служебными собаками, которые тщательно обследуют все помещения.
В экстренных службах города подчеркнули, что из вышеуказанных торгово-развлекательных центров была проведена экстренная эвакуация, передает ТАСС.