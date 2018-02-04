Два крупных торгово-развлекательных центра эвакуированы в Москве

Утром в воскресенье, 4 февраля, анонимы сообщили о бомбах, заложенных в двух московских торговых центрах. Согласно последним данным, информацию о минировании проверяют сотрудники правоохранительных органов.

В настоящий момент в "Охотном ряду", расположенном на Манежной площади в самом центре Москвы, и "Афимолле", который находится на Пресненской набережной, ожидают прибытия кинологов со служебными собаками, которые тщательно обследуют все помещения.

В экстренных службах города подчеркнули, что из вышеуказанных торгово-развлекательных центров была проведена экстренная эвакуация, передает ТАСС.