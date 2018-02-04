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Собянин: количество пострадавших из-за непогоды в Москве увеличилось

4 февраля 2018, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]

Собянин: количество пострадавших из-за непогоды в Москве увеличилось
фото: globallookpress.com

Утром в воскресенье, 4 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин сделал новое заявление о последствиях вчерашнего разгула стихии. По словам градоначальника, количество пострадавших из-за непогоды возросло.

Упавшее в Москве дерево убило человека

Упавшее в Москве дерево убило человека

Согласно последней информации, Собянин призвал всех быть осторожными, поскольку к настоящему моменту число травмированных москвичей увеличилось до пяти человек. На своей страничке в социальной сети Twitter мэр города добавил, что погода будет ухудшаться в течение всего дня, поэтому гражданам следует быть осторожными.

Предполагается, что сильный мокрый снег, метель, а также порывистый ветер сохранятся в столице и области до конца воскресенья.

 

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Ким Чен Ын с супругой совершили ночную прогулку на троллейбусе по столице КНДР

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Собянин: количество пострадавших из-за непогоды в Москве увеличилось

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Первый мохнатый пациент у офтальмологов, человеческий хрусталик вживили еноту

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Упавшее в Москве дерево убило человека

Упавшее в Москве дерево убило человека

В Москве из-за падения дерева и обрыва линии электропередачи в минувшую субботу погиб человек. Согласно последней информации, в результате случившегося в столице травмы получили еще два гражданина.

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Родители убедили своего сына, что он умирает от рака, чтобы собрать деньги

Родители убедили своего сына, что он умирает от рака, чтобы собрать деньги

Родители убедили своего сына, что у него терминальная стадия рака мозга и начали в Сети сбор средств на лечение. 8 месяцев мошенники рассказывали ужасные истории о последних днях ребенка.

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США признали, что не могут отразить вызовы со стороны России и Китая

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Ума Турман призналась, что Харви Вайнштейн приставал к ней с 1994 года

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За минувшие сутки в Москве выпало 53 процента месячной нормы осадков

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За "даму в возрасте" приняли Валерия Леонтьева пользователи Сети

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Пользователей сети очаровала панорамная съемка Марса, опубликованная NASA

Пользователи сети пришли в восторг, увидев панорамную съемку Красной планеты, которая была сделана при помощи марсохода Curiosity. Уникальную видеозапись в интернете опубликовало ранее NASA.

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Ребенок погиб в Саратове, провалившись в канализационный люк

Ребенок погиб в Саратове, провалившись в канализационный люк

В Саратове случилось страшное происшествие, в ходе которого погиб ребенок. Согласно последней информации, маленький мальчик во время прогулки неподалеку от своего дома упал в открытый колодец.

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Упавшее дерево "отрезало" от линии одну из станций московского метро

Упавшее дерево "отрезало" от линии одну из станций московского метро

На Филевской линии Московского метрополитена поезда утром в воскресенье, 4 февраля, ходят только до станции "Пионерская". Согласно последней информации, одна станция оказалась "отрезана" от ветки.

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Не менее 70 рейсов задержаны в аэропортах Москвы из-за плохой погоды

Не менее 70 рейсов задержаны в аэропортах Москвы из-за плохой погоды

В воскресенье, 4 февраля, в московских аэропортах задержаны более 70 рейсов. Согласно последней информации, из-за неблагоприятных погодных условий было решено полностью отменить 16 полетов.

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МЧС планирует с воздуха продолжить поиски рыболовецкого судна "Восток"

МЧС планирует с воздуха продолжить поиски рыболовецкого судна "Восток"

В воскресенье, 4 февраля, МЧС России намерено с воздуха продолжить поиски рыболовецкого судна "Восток". Корабль, на борту которого находились 20 человек, перестал выходить на связь 25 января.

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Илон Маск планирует создать генномодифицированных людей для жизни на Марсе

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Зачем олимпийцам Норвегии 15 тысяч куриных яиц?

Зачем олимпийцам Норвегии 15 тысяч куриных яиц?

В южнокорейском Пхёнчхане олимпийской сборной Норвегии доставили 15 тысяч куриных яиц. "Мы сильно удивились, когда коробки с яйцами все выгружали из машины, а они не заканчивались", - признался повар.

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В Китае заявили, что положения новой ядерной доктрины США являются абсурдными

В Китае заявили, что положения новой ядерной доктрины США являются абсурдными

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Ученые доказали, Земля в прошлом уже переживала "огненный апокалипсис"

Около 13 тысяч лет назад в Землю врезался огненный шар, который изменил жизнь на планете. Как доказали ученые из Чикаго, он, собственно, и создал материки, которые существуют и сейчас.

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«Раньше создавался образ страдальца Ходорковского, теперь - страдальца Белых!»

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Дарья Касаткина обыграла первую ракетку мира Возняцки на турнире в Петербурге

Дарья Касаткина обыграла первую ракетку мира Возняцки на турнире в Петербурге

Дарья Касаткина обыграла первую ракетку мира датчанку Каролину Возняцки в четвертьфинале турнира WTA, проходящего в Петербурге. Их встреча длилась полтора часа. Россиянка победила в двух партиях.

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