Собянин: количество пострадавших из-за непогоды в Москве увеличилось

Утром в воскресенье, 4 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин сделал новое заявление о последствиях вчерашнего разгула стихии. По словам градоначальника, количество пострадавших из-за непогоды возросло.

Согласно последней информации, Собянин призвал всех быть осторожными, поскольку к настоящему моменту число травмированных москвичей увеличилось до пяти человек. На своей страничке в социальной сети Twitter мэр города добавил, что погода будет ухудшаться в течение всего дня, поэтому гражданам следует быть осторожными.

Предполагается, что сильный мокрый снег, метель, а также порывистый ветер сохранятся в столице и области до конца воскресенья.