Упавшее в Москве дерево убило человека

В Москве из-за падения дерева и обрыва линии электропередачи в минувшую субботу погиб человек. Согласно последней информации, в результате случившегося в столице травмы получили еще два гражданина.

Об этом сегодня сообщил мэр столицы Сергей Собянин, который с сожалением констатировал, что стихия не обошлась без жертв. На своей страничке в социальной сети "Вконтакте" градоначальник отметил, что к настоящему моменту в городе упали уже 360 деревьев.

По словам Собянина, в воскресенье, 4 февраля, ситуация в Москве ухудшится, поскольку синоптики прогнозируют сильнейший снегопад и порывистый ветер.