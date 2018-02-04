Не менее 70 рейсов задержаны в аэропортах Москвы из-за плохой погоды

В воскресенье, 4 февраля, в московских аэропортах задержаны более 70 рейсов. Согласно последней информации, из-за неблагоприятных погодных условий было решено полностью отменить 16 полетов.

По состоянию на 7.27 по Москве, в Шереметьево было задержано 56 рейсов, в Домодедово – 8 рейсов, а во Внуково 6 самолетов не смогли вылететь в пункты назначения вовремя, передает РИА "Новости". В субботу ситуация в авиагаванях была еще хуже – отменить пришлось 11 рейсов, а задержать решили более 100.

Отметим, что сильнейший снегопад, который обрушился на столицу накануне, в воскресенье сменится метелью и резким падением температуры.