Не менее 70 рейсов задержаны в аэропортах Москвы из-за плохой погоды
4 февраля 2018, 08:51 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье, 4 февраля, в московских аэропортах задержаны более 70 рейсов. Согласно последней информации, из-за неблагоприятных погодных условий было решено полностью отменить 16 полетов.
По состоянию на 7.27 по Москве, в Шереметьево было задержано 56 рейсов, в Домодедово – 8 рейсов, а во Внуково 6 самолетов не смогли вылететь в пункты назначения вовремя, передает РИА "Новости". В субботу ситуация в авиагаванях была еще хуже – отменить пришлось 11 рейсов, а задержать решили более 100.
Отметим, что сильнейший снегопад, который обрушился на столицу накануне, в воскресенье сменится метелью и резким падением температуры.