В воскресенье, 4 февраля, МЧС России намерено с воздуха продолжить поиски рыболовецкого судна "Восток". Корабль, на борту которого находились 20 человек, перестал выходить на связь 25 января.

В ГУМЧС РФ по Приморскому краю ранее отметили, что активная фаза поисков завершена, однако авиация продолжит осматривать район пропажи судна, передает РИА "Новости".

К настоящему моменту, самолеты и морские суда обследовали 75,8 тысячи квадратных километров, однако "Восток" обнаружен не был. Уточняется, однако, что найти удалось рыболовецкий буй, бытовой мусор, два спасательных жилета, два спасательных круга, а также швартовую бухту.