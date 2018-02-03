Без злого умысла- петербурженке очень хотелось поскорее добраться до дома

В Санкт-Петербурге полицейские оперативно раскрыли угон автомобиля "Ситроен Берлинго" в Кировском районе. Сыщикам даже не пришлось выходиться из рабочего кабинета. Только успел владелец угнанной машины оформить заявление, как явилась молодая женщина с повинной.

Несколько дней тому назад 25-летняя петербурженка возвращалась домой. Проходя около одного из домов по проспекту Ветеранов, девушка заметила припаркованный старенький "Ситроен" - машину своего знакомого. Автомобиль оказался не заперт. Девушка села за руль, завела мотор и поехала домой.

Владельцу "Ситроен Берлинго" через пару необходимо было куда-то поехать. Он вышел на улицу - а машины нет. Пришлось обратиться в полицию. В полиции его обрадовали. Машина уже найдена. Другие автовладелец обратили на нее внимание - ночью на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Доблести. стояла с открытой дверью. Пока потерпевший писал заявление, в полиции появилась угонщица. Ранее судимая за кражу и разбой 25-летняя женщина пришла с повинной. Она призналась, что очень хотелось поскорее добраться до дома, вот она и позаимствовала машину знакомого. Девушка раскаялась в содеянном.

По факту угона автомобиля возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Подозреваемую пока отпустили под подписку о невыезде.

(По материалам spbdnevnik.ru saint-peterburg.ru piter-news.net gazeta-spb.ru)