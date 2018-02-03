В МЧС рассказали о причине блэкаута в Санкт-Петербурге

В субботу, 3 февраля, стала известна точная причина обесточивания некоторых районов Санкт-Петербурга. Информацию о случившемся сегодня утром предоставили в ГУ МЧС по Северной столице.

Отмечается, что блэкаут в Петербурге, согласно предварительным данным, был вызван коротким замыканием на Первомайской ТЭЦ, которая расположена на Корабельной улице в Кировском районе Санкт-Петербурга. Уточняется, что она находится в ведении ПАО "ТГК-1", передает РИА "Новости".

Напомним, ранее в ПАО "Ленэнерго" отметили, что в Василеостровском, Адмиралтейском и Кировском районах города произошло веерное отключение абонентов.