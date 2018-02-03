Очевидцы: в Петербурге после мощной вспышки отключилось электричество
3 февраля 2018, 10:11 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Утром в субботу, 3 февраля, стало известно, что в Санкт-Петербурге произошло массовое отключение электричества. Данную информацию предоставили сегодня обеспокоенные жители Северной столицы.
Согласно последним сообщениям, примерно с 8 утра Московский, Василеостровский и Кировский районы Петербурга были полностью обесточены. Как отмечает портал "Фонтанка", проблемы с электроэнергией также были зафиксированы в Адмиралтейском районе. Подчеркивается, что не работают даже светофоры и фонари на улицах.
Некоторые очевидцы утверждают, что заметили в Кировском районе мощную вспышку, которая словно днем осветила все вокруг. Информация о происшествии уточняется.