Очевидцы: в Петербурге после мощной вспышки отключилось электричество

Утром в субботу, 3 февраля, стало известно, что в Санкт-Петербурге произошло массовое отключение электричества. Данную информацию предоставили сегодня обеспокоенные жители Северной столицы.

Согласно последним сообщениям, примерно с 8 утра Московский, Василеостровский и Кировский районы Петербурга были полностью обесточены. Как отмечает портал "Фонтанка", проблемы с электроэнергией также были зафиксированы в Адмиралтейском районе. Подчеркивается, что не работают даже светофоры и фонари на улицах.

Некоторые очевидцы утверждают, что заметили в Кировском районе мощную вспышку, которая словно днем осветила все вокруг. Информация о происшествии уточняется.