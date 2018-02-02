Полиция подтвердила информацию о стрельбе на рынке в Москве
2 февраля 2018, 22:51 [ «Аргументы Недели» ]
Московская полиция подтвердила информацию о стрельбе на рынке на Монтажной улице на востоке столицы. Один мужчина ранен в ногу. Стражи порядка рассказали, что на рынке в Гольяново произошел конфликт одного мужчины против двоих на бытовой почве.
Мирно договориться они не смогли. Один из неизвестных вытащил оружие и выстрелил мужчине в ногу. По предварительным данным, злоумышленник стрелял из травматического пистолета. Неизвестные сразу скрылись с места происшествия. В настоящее время ведется их поиск.
На месте происшествия работает полиция и бригада "скорой помощи". Пострадавшему оказывают помощь.