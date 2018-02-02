Полиция подтвердила информацию о стрельбе на рынке в Москве

Московская полиция подтвердила информацию о стрельбе на рынке на Монтажной улице на востоке столицы. Один мужчина ранен в ногу. Стражи порядка рассказали, что на рынке в Гольяново произошел конфликт одного мужчины против двоих на бытовой почве.

Мирно договориться они не смогли. Один из неизвестных вытащил оружие и выстрелил мужчине в ногу. По предварительным данным, злоумышленник стрелял из травматического пистолета. Неизвестные сразу скрылись с места происшествия. В настоящее время ведется их поиск.

На месте происшествия работает полиция и бригада "скорой помощи". Пострадавшему оказывают помощь.