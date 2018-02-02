Два мальчика утонули в яме, вырытой коммунальщиками в поселке Колывань

Два мальчика - братья шести и 11 лет - утонули в пятницу, 2 февраля, в яме с водой в поселке Колывань в Новосибирской области. Яму глубиной более двух метров ранее выкопали местные коммунальщики.

Следствие установило, что в пятницу днем в рабочем поселке Колывань проводились ремонтные работы по устранению неполадок водопровода. Сотрудники МУП ЖКХ администрации Колывань вырыли яму, которая вскоре заполнилась водой. После устранения прорыва водопровода, рабочие ушли с аварийных работ, но яму не засыпали и не установили вокруг нее ограждением.

Вечером два малолетних брата проходили мимо ямы и упали туда. Самостоятельно выбраться дети не смогли и утонули.

По факту гибели двух несовершеннолетних детей уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".