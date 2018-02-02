В калужском Спас-Деменске семиклассник ранил ножом одноклассника

В школе № 1 города Спас-Деменск Калужской области ученик 7 класса принес в класс нож и напал на своего одноклассника. Раненый подросток смог оттолкнуть нападавшего и убежать.

Злоумышленник выпрыгнул из окна на третьем этаже и получил травму спины. Он находится в больнице с подозрением на перелом позвоночника. Потерпевшему мальчики обработали раны. Школьник выписан из больницы. Инцидент произошел в школе 2 февраля утром. По версии следствия, инцидент произошел перед началом первого урока, когда учитель вышла за журналом.

Следственными органами СКР по Калужской области в отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".

Следователи проводят следственные действия. Одноклассники отрицают наличие конфликта между двумя подростками. Установлено, что инициатор происшествия ни с кем не общался, был замкнут, последнее время одноклассники избегали контактов с ним.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Калужского следственного управления СК взять на контроль расследование нападения школьника на одноклассника.

За последнее время произошло несколько нападений в школах в разных регионах. Бастрыкин также взял на контроль дело о поножовщине в школе под Калугой.