Водитель маршрутки вымогал деньги у подростка-инвалида

Водитель маршрутного такси № 490 Саларьево – Апрелевка заставил подростка-инвалида оплатить проезд. У мальчика были социальная карта и соответствующие документы, передает «Подмосковье сегодня».

«Сын предоставил водителю временную социальную карту, однако его все равно вынудили оплатить проезд. По сути, водитель ограбил моего глухого сына и даже билета не дал. Когда я пошла к нему разбираться, он не извинился, начал спорить, что-то доказывать. Деньги так и не вернул», – сказала местная жительница Любовь Калинкина.

Женщина написала заявление в полицию по данному факту.