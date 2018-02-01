Назван срок, который экс-губернатор Белых проведет в колонии

Вечером в четверг, 1 февраля, стало известно, к какому наказанию приговорили экс-губернатора Кировской области Никиту Белых. Ранее сегодня бывший чиновник был признан виновным в получении взяток.

Согласно последней информации, Пресненский суд Москвы приговорил Никиту Белых к восьми годам колонии строгого режима за совершенное преступление, передает сегодня РИА "Новости". Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 48 миллионов рублей. Подчеркивается, что мужчина в течение нескольких часов слушал приговор стоя, несмотря на плохое самочувствие.



Напомним, что экс-губернатор был задержан еще в 2016 году. Свою вину Белых, однако, не признает.