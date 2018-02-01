На предприятии, сортирующем мусор в Москве, обнаружили тело младенца

В цеху московского предприятия, которое занимается сбором, сортировкой и захоронением твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора сотрудники обнаружили тело младенца мужского пола.

Источник в правоохранительных органах столицы отметил, что мертвый ребенок был найден на ленте для сортировки мусора. Уточняется, что страшная находка была сделана накануне вечером в здании, расположенном на Алтуфьевском шоссе. Как уточняет Агентство городских новостей "Москва", согласно предварительной информации, новорожденный умер от переохлаждения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".