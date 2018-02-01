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//Расследования 13+

На предприятии, сортирующем мусор в Москве, обнаружили тело младенца

1 февраля 2018, 19:18 [ «Аргументы Недели» ]

На предприятии, сортирующем мусор в Москве, обнаружили тело младенца
фото: pixabay.com

В цеху московского предприятия, которое занимается сбором, сортировкой и захоронением твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора сотрудники обнаружили тело младенца мужского пола.

Тело новорожденного ребенка обнаружено в мусорном баке в Ростове-на-Дону

Тело новорожденного ребенка обнаружено в мусорном баке в Ростове-на-Дону

Источник в правоохранительных органах столицы отметил, что мертвый ребенок был найден на ленте для сортировки мусора. Уточняется, что страшная находка была сделана накануне вечером в здании, расположенном на Алтуфьевском шоссе. Как уточняет Агентство городских новостей "Москва", согласно предварительной информации, новорожденный умер от переохлаждения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". 

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Михаил Делягин о "Кремлёвском списке Путина»

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Путин одобрил создание сверхтяжелой ракеты для марсианских миссий

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МОК проигнорировал решение CAS

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Международный олимпийский комитет проигнорировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу российских атлетов, подчеркнув, что россияне могут участвовать в Олимпиаде только по приглашению МОК.

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Девочку лишили грамоты - не сдала 300 рублей на нужды класса

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Урок не по школьной программе получила ученица четвертого класса в селе Глинское (Режевской район Псковской области). Перед Новым годом учительница вручала детям грамоты, магнитики и брелки.

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Китайские ученые "напечатали" искусственные уши и пересадили их детям

Китайские ученые "напечатали" искусственные уши и пересадили их детям

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В Подмосковье электричка насмерть сбила двух мужчин

В Подмосковье электричка насмерть сбила двух мужчин

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Сын российского актера и режиссера Армена Джигарханяна позволил себе озвучить замечание по поводу внешнего вида Виталины Цымбалюк-Романовской. Это произошло в рамках телевизионной программы.

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Россия выплатила ежегодный взнос в регулярный бюджет ООН

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В четверг стало известно, что экс-гендиректор ОАО "Глобалэлектросервис" Эльдар Нагаплов, обвиняемый в крупном мошенничестве при строительстве стадиона ЧМ-2018 в Калининграде, сбежал за границу.

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Пентагон: военные самолеты США продолжат летать у берегов России

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Уфологи уверены, что инопланетяне посетили Евразию 12 тысяч лет назад

Уфологи на днях сделали поразительное заявление о посещении Земли инопланетянами. Согласно некоторой информации, около 12 тысяч лет назад на нашей планете высадилось целое племя пришельцев.

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На северо-западе Москвы произошло ДТП, пострадали женщина и ребенок

На северо-западе Москвы произошло ДТП, пострадали женщина и ребенок

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Как принцесса: Лиза Галкина катается с горки во дворе замка своих родителей

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В сети появилась очередная видеозапись, на которой запечатлена маленькая дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина. На сей раз поклонники смогли увидеть, как Лиза в пуховом комбинезоне катается с горки.

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Путин недоволен ростом промышленности РФ в 2017 году

Путин недоволен ростом промышленности РФ в 2017 году

Президент России Владимир Путин заявил, что рост промышленности страны по итогам 2017 года не является удовлетворительным. Об этом глава государства сообщил в четверг в рамках заседания госсовета.

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На предприятии, сортирующем мусор в Москве, обнаружили тело младенца

На предприятии, сортирующем мусор в Москве, обнаружили тело младенца

В цеху московского предприятия, которое занимается сбором, сортировкой и захоронением твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора сотрудники обнаружили тело младенца мужского пола.

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Адвокат Армена Джигарханяна рассказал о состоянии здоровья артиста

Адвокат Армена Джигарханяна рассказал о состоянии здоровья артиста

Адвокат актера и режиссера Армена Джигарханяна рассказал в четверг, 1 февраля, о состоянии пожилого мужчины. В настоящий момент артист находится в больнице, где проходит лечение от вирусного заболевания.

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Ученые рассказали о способе похудеть на рабочем месте, не меняя режим питания

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В Раменском районе электропоезд насмерть сбил подростка

В Раменском районе электропоезд насмерть сбил подростка

В минувшую среду в Раменском районе Подмосковья электричка сбила шестнадцатилетнего подростка. Юноша попал под колеса электрички на станции «Ильинская», не услышав ее из-за наушников.

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Пожар вспыхнул на фабрике в Москве, погиб человек

Пожар вспыхнул на фабрике в Москве, погиб человек

В московском районе Головинский в четверг вспыхнул пожар на территории фабрики. Согласно последней информации, возгорание было зафиксировано в подвальном помещении на площади 20 квадратных метров.

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Путин осмотрел с борта вертолета строящийся к ЧМ-2018 стадион "Ростов Арена"

Путин осмотрел с борта вертолета строящийся к ЧМ-2018 стадион "Ростов Арена"

Российский лидер Владимир Путин в четверг осмотрел стадион "Ростов Арена", на котором грядущим летом состоятся матчи в рамках чемпионата мира по футболу. Глава страны облетел район на вертолете.

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Гигантский полупрозрачный диск появился в небе над Малайзией

Гигантский полупрозрачный диск появился в небе над Малайзией

В небе над Малайзией появился объект, который изумил и напугал местных жителей. Согласно последней информации, из-за облаков показался полупрозрачный диск, напоминавший инопланетный корабль.

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В отставку уходит замгоссекретаря США

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Власти ОАЭ создают первый в истории госпиталь, который будет работать в космосе

Власти ОАЭ создают первый в истории госпиталь, который будет работать в космосе

Власти ОАЭ планируют в скором времени заняться созданием первого космического госпиталя. Этот проект будет реализован для того, чтобы астронавты и вдали от Земли могли получать необходимую медпомощь.

//Политика

Новые кандидаты подогревают интерес к выборам президента

Новые кандидаты подогревают интерес к выборам президента

Опрос, проведенный ВЦИОМ в конце января, показал, что в настоящее время 71% россиян намерены принять участие в выборах главы государства в марте 2018 года. Такое количество из числа опрошенных заявили, что «точно пойдут» голосовать.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

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Генсек НАТО назвал «назойливую Россию» главной угрозой для мира

Генсек НАТО назвал «назойливую Россию» главной угрозой для мира

«Назойливая Россия», которая «нарушает международные границы», входит в число главных угроз глобальной безопасности. Такое мнение высказал Йенс Столтенберг, генсек Североатлантического альянса.

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Путин одобрил создание сверхтяжелой ракеты для марсианских миссий

Путин одобрил создание сверхтяжелой ракеты для марсианских миссий

Глава российского государства Владимир Путин одобрил разработку новой сверхтяжелой ракеты-носителя на космодроме "Восточный". Эскизный проект новинки отечественного производства представят до конца следующего года.

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Порошенко возмущен принятым в Польше законом о бандеровской идеологии

Порошенко возмущен принятым в Польше законом о бандеровской идеологии

Глава украинского государства Петр Порошенко глубоко обеспокоился принятым в Польше законом, который запрещает пропаганду идеологии украинских националистов. Об этом он написал в Facebook.

//Политика

МИД вновь предупредило об охоте за россиянами в разных странах мира

МИД вновь предупредило об охоте за россиянами в разных странах мира

МИД РФ напомнило об охоте за россиянами в разных странах мира. МИД обращает внимание на реальную угрозу подвергнуться задержанию и аресту по запросам правоохранительных органов США в третьих странах.

//Криминал

ФСБ опубликовала видео ликвидации террориста в Нижнем Новгороде

ФСБ опубликовала видео ликвидации террориста в Нижнем Новгороде

Федеральная служба безопасности опубликовала видео ликвидации террориста ИГ («Исламское государство», организация запрещена в РФ) в Нижнем Новгороде. На кадрах видно, как боевик оказывает сопротивление.

//Спорт

МОК проигнорировал решение CAS

МОК проигнорировал решение CAS

Международный олимпийский комитет проигнорировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу российских атлетов, подчеркнув, что россияне могут участвовать в Олимпиаде только по приглашению МОК.

//Общество

Девочку лишили грамоты - не сдала 300 рублей на нужды класса

Девочку лишили грамоты - не сдала 300 рублей на нужды класса

Урок не по школьной программе получила ученица четвертого класса в селе Глинское (Режевской район Псковской области). Перед Новым годом учительница вручала детям грамоты, магнитики и брелки.

//Наука

Китайские ученые "напечатали" искусственные уши и пересадили их детям

Китайские ученые "напечатали" искусственные уши и пересадили их детям

Эксперты из Китая совершили прорыв в науке и медицине. Ученым удалось напечатать на 3D принтере искусственные уши для детей, рожденных с микротией – недоразвитием или отсутствием ушной раковины.

//В мире

В одной из школ Лос-Анджелеса открыли стрельбу

В одной из школ Лос-Анджелеса открыли стрельбу

В четверг, 1 февраля, в одной из школ Лос-Анджелеса открыли стрельбу. Согласно последней информации, сотрудники полиции Калифорнии задержали девушку, у которой при себе было огнестрельное оружие.

//Расследования

В Подмосковье электричка насмерть сбила двух мужчин

В Подмосковье электричка насмерть сбила двух мужчин

В Подмосковье сегодня вечером пригородный поезд насмерть сбил двух мужчин. Согласно последней информации, происшествие случилось неподалеку от платформы "Перловская" Ярославского направления МЖД.

//Шоу-бизнес

Сын Армена Джигарханяна нелестно отозвался о внешнем виде Цымбалюк-Романовской

Сын Армена Джигарханяна нелестно отозвался о внешнем виде Цымбалюк-Романовской

Сын российского актера и режиссера Армена Джигарханяна позволил себе озвучить замечание по поводу внешнего вида Виталины Цымбалюк-Романовской. Это произошло в рамках телевизионной программы.

//В мире

Россия выплатила ежегодный взнос в регулярный бюджет ООН

Россия выплатила ежегодный взнос в регулярный бюджет ООН

Сегодня Российская Федерация выплатила ежегодный взнос в бюджет Организации Объединенных Наций. Данную информацию в четверг предоставил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

//Расследования

Назван срок, который экс-губернатор Белых проведет в колонии

Назван срок, который экс-губернатор Белых проведет в колонии

Вечером в четверг, 1 февраля, стало известно, к какому наказанию приговорили экс-губернатора Кировской области Никиту Белых. Ранее сегодня бывший чиновник был признан виновным в получении взяток.

//Спорт

Подрядчик стадиона для ЧМ-2018 в Калининграде скрылся за границей

Подрядчик стадиона для ЧМ-2018 в Калининграде скрылся за границей

В четверг стало известно, что экс-гендиректор ОАО "Глобалэлектросервис" Эльдар Нагаплов, обвиняемый в крупном мошенничестве при строительстве стадиона ЧМ-2018 в Калининграде, сбежал за границу.

//В мире

Пентагон: военные самолеты США продолжат летать у берегов России

Пентагон: военные самолеты США продолжат летать у берегов России

В четверг в Пентагоне сделали резонансное заявление. По словам представителя Комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенанта Кеннета Маккензи, военные самолеты страны продолжат летать у берегов РФ.

//Непознанное

Уфологи уверены, что инопланетяне посетили Евразию 12 тысяч лет назад

Уфологи уверены, что инопланетяне посетили Евразию 12 тысяч лет назад

Уфологи на днях сделали поразительное заявление о посещении Земли инопланетянами. Согласно некоторой информации, около 12 тысяч лет назад на нашей планете высадилось целое племя пришельцев.

//Новости Гнездо.ру

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//Расследования

На северо-западе Москвы произошло ДТП, пострадали женщина и ребенок

На северо-западе Москвы произошло ДТП, пострадали женщина и ребенок

В московском районе Южное Тушино вечером в четверг, 1 февраля, случилось ДТП. Источник в правоохранительных органах отметил, что в результате инцидента пострадали два человека, в частности ребенок.

//Шоу-бизнес

Как принцесса: Лиза Галкина катается с горки во дворе замка своих родителей

Как принцесса: Лиза Галкина катается с горки во дворе замка своих родителей

В сети появилась очередная видеозапись, на которой запечатлена маленькая дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина. На сей раз поклонники смогли увидеть, как Лиза в пуховом комбинезоне катается с горки.

//Экономика

Путин недоволен ростом промышленности РФ в 2017 году

Путин недоволен ростом промышленности РФ в 2017 году

Президент России Владимир Путин заявил, что рост промышленности страны по итогам 2017 года не является удовлетворительным. Об этом глава государства сообщил в четверг в рамках заседания госсовета.

//В мире

В Минфине США объяснили, зачем засекретили часть "кремлевского доклада"

В Минфине США объяснили, зачем засекретили часть "кремлевского доклада"

В американском Министерстве финансов в четверг, 1 февраля сделали важное заявление. Сотрудники ведомства рассказали, по какой причине было принято решение закрыть часть "кремлевского доклада".

//Расследования

На предприятии, сортирующем мусор в Москве, обнаружили тело младенца

На предприятии, сортирующем мусор в Москве, обнаружили тело младенца

В цеху московского предприятия, которое занимается сбором, сортировкой и захоронением твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора сотрудники обнаружили тело младенца мужского пола.

//Шоу-бизнес

Адвокат Армена Джигарханяна рассказал о состоянии здоровья артиста

Адвокат Армена Джигарханяна рассказал о состоянии здоровья артиста

Адвокат актера и режиссера Армена Джигарханяна рассказал в четверг, 1 февраля, о состоянии пожилого мужчины. В настоящий момент артист находится в больнице, где проходит лечение от вирусного заболевания.

//Политика

Названа дата встречи Путина и Аббаса

Названа дата встречи Путина и Аббаса

Стало известно, что встреча президента России Владимира Путина и главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса состоится в Сочи. Об этом рассказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

//Наука

Ученые рассказали о способе похудеть на рабочем месте, не меняя режим питания

Ученые рассказали о способе похудеть на рабочем месте, не меняя режим питания

Ученые из США проанализировали данные об офисных сотрудниках и выяснили, как можно легко сбросить вес прямо на рабочем месте. Оказалось, что путь к похудению достаточно прост и доступен каждому.

//Расследования

В Раменском районе электропоезд насмерть сбил подростка

В Раменском районе электропоезд насмерть сбил подростка

В минувшую среду в Раменском районе Подмосковья электричка сбила шестнадцатилетнего подростка. Юноша попал под колеса электрички на станции «Ильинская», не услышав ее из-за наушников.

//Расследования

Пожар вспыхнул на фабрике в Москве, погиб человек

Пожар вспыхнул на фабрике в Москве, погиб человек

В московском районе Головинский в четверг вспыхнул пожар на территории фабрики. Согласно последней информации, возгорание было зафиксировано в подвальном помещении на площади 20 квадратных метров.

//Общество

Путин осмотрел с борта вертолета строящийся к ЧМ-2018 стадион "Ростов Арена"

Путин осмотрел с борта вертолета строящийся к ЧМ-2018 стадион "Ростов Арена"

Российский лидер Владимир Путин в четверг осмотрел стадион "Ростов Арена", на котором грядущим летом состоятся матчи в рамках чемпионата мира по футболу. Глава страны облетел район на вертолете.

//Непознанное

Гигантский полупрозрачный диск появился в небе над Малайзией

Гигантский полупрозрачный диск появился в небе над Малайзией

В небе над Малайзией появился объект, который изумил и напугал местных жителей. Согласно последней информации, из-за облаков показался полупрозрачный диск, напоминавший инопланетный корабль.

//В мире

В отставку уходит замгоссекретаря США

В отставку уходит замгоссекретаря США

В четверг, 1 февраля, стало известно о том, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шэннон покидает высокий пост. Решение об уходе в отставку чиновник принял самостоятельно.

//Общество

Собянин осмотрел ход строительства нового парка в Печатниках

Собянин осмотрел ход строительства нового парка в Печатниках

Современный парк в Печатниках площадью свыше 28 га появится на месте незаконной свалки, рекультивация которой завершается в настоящее время. Свалка в Печатниках возникла более 20 лет назад.

//В мире

Власти ОАЭ создают первый в истории госпиталь, который будет работать в космосе

Власти ОАЭ создают первый в истории госпиталь, который будет работать в космосе

Власти ОАЭ планируют в скором времени заняться созданием первого космического госпиталя. Этот проект будет реализован для того, чтобы астронавты и вдали от Земли могли получать необходимую медпомощь.

//Политика

Новые кандидаты подогревают интерес к выборам президента

Новые кандидаты подогревают интерес к выборам президента

Опрос, проведенный ВЦИОМ в конце января, показал, что в настоящее время 71% россиян намерены принять участие в выборах главы государства в марте 2018 года. Такое количество из числа опрошенных заявили, что «точно пойдут» голосовать.

//Авторы АН

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