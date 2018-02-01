В Раменском районе электропоезд насмерть сбил подростка

В минувшую среду в Раменском районе Подмосковья электричка сбила шестнадцатилетнего подростка. Юноша попал под колеса электрички на станции «Ильинская», не услышав ее из-за наушников, сообщает «Подмосковье сегодня» с ссылкой на сайт ММСУТ.

Машинист поезда «Москва Раменское» сигналил ему и применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. «Подросток получил травмы несовместимые с жизнью и скончался», - уточнили в управлении. Сейчас следователи проверяют все обстоятельства инцидента.