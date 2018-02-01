Пожар вспыхнул на фабрике в Москве, погиб человек

В московском районе Головинский в четверг вспыхнул пожар на территории фабрики. Согласно последней информации, возгорание было зафиксировано в подвальном помещении на площади 20 квадратных метров.

В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице отметили, что пожар возник в складском помещении Московской тонкосуконной фабрики им. Петра Алексеева. Пожарным удалось локализовать возгорание в 17.34, а уже к 17.36 пламя было ликвидировано.

Как уточняет Агентство городских новостей "Москва", в результате случившегося погиб один человек, а еще один пострадал и был экстренно доставлен в больницу. Состояние мужчины врачи оценивают как тяжелое.