Воспитательница, избившая ребенка в московском детсаду, может пойти под суд

В отношении воспитательницы московского детского сада, которая избила пятилетнего ребенка, возбуждено уголовное дело. Эту информацию в четверг, 1 февраля, предоставили в пресс-службе столичной полиции.

Отмечается, что 35-летняя женщина, подозреваемая в применении физической силы к одному из своих воспитанников, уже задержана. Об инциденте в детском саду на Дмитровском шоссе ранее рассказала мать пострадавшего ребенка, передает сегодня ТАСС.

Подчеркивается, что уголовное дело в отношении бывшего педагога возбуждено по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". В настоящий момент женщина находится под подпиской о невыезде.