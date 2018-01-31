Сбой зафиксирован на фиолетовой ветке московского метро

Утром в среду, 31 января, на Таганско-Краснопресненской линии московского метро произошел сбой. Согласно последней информации, инцидент произошел в подземке между 7.40 и 8.00 утра по Москве.

Подчеркивается, что на фиолетовой ветке столичного метрополитена из-за технических причин были существенно увеличены интервалы движения поездов, передает портал "Газета.Ru". Очевидцы отмечают, что пассажиры вынуждены проводить в перегонах между станциями по полчаса.

Руководство московской подземки отмечает, что причины случившегося выясняют специалисты, а движение поездов постепенно входит в установленный график.