В одном из учебных заведений Шадринска Курганской области недавно случилось резонансное происшествие. Учеников школы номер 15 "угостили" кексами, внутри которых находились металлические болты.

Снимки опасных пирожных впервые появились в группе "Подслушано Шадринск" в социальной сети "ВКонтакте". Автор поста поинтересовался, где готовят столь необычные десерты.

Как отмечает портал URA.RU, в эту школу уже не первый раз привозят кексы с опасной начинкой. Уточняется, что производители уже принесли потребителям свои извинения и заявили, что письма с претензиями были направлены поставщикам ингредиентов для пирожных.