В ходе обрушения в переходе у станции московского метро пострадали 5 человек

Вечером во вторник стало известно, что в ходе обрушения в переходе у станции московского метро "Улица 1905 года" пострадали люди. Согласно последним данным, травмы получили пять человек.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова 30 января подчеркнула, что в настоящий момент специалисты работают на месте инцидента в центре столицы и пытаются установить все обстоятельства случившегося.

Отмечается, что все пятеро пострадавших, получивших травмы различной степени тяжести, были оперативно доставлены в больницы, где врачи оказали им необходимую медицинскую помощь.

Происшествие случилось примерно в 50 метрах от станции "Улица 1905 года" и не оказало абсолютно никакого влияния на функционирование подземки. В настоящий момент все станции, а также вестибюли работают в штатном режиме. Безопасности пассажиров ничто не угрожает.