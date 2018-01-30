Руководство московского метро сделало заявление о происшествии в переходе

Вечером во вторник, 30 января, в ГУП "Московский метрополитен" сделали важное заявление по поводу обрушения деревянных конструкций в переходе. Инцидент произошел у станции "Улица 1905 года".

Согласно последней информации, сообщения некоторых изданий насчет обвала перекрытий у метро не соответствуют действительности, так как переход, о котором идет речь, не относится к инфраструктуре Московского метрополитена.

Уточняется, что происшествие случилось примерно в 50 метрах от станции "Улица 1905 года" и не оказало абсолютно никакого влияния на функционирование подземки. В настоящий момент все станции, а также вестибюли работают в штатном режиме. Безопасности пассажиров ничто не угрожает.